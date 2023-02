Pd | Speranza | ' iscritti Articolo 1 candidati in tutte le Assemblee'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Se si costruisce un nuovo partito la nostra Assemblea nazionale deve autorizzare i nostria candidarsi a tutti i livelli, locali, regionali, provinciali, nellenel nuovo Pd". Lo ha detto Robertoall'Assemblea1. "Dobbiamo votare anche un mandato perchè in una prossima Assemblea possa presentare modifiche statutarie che adeguano lo status di1 alla nuova fase politica -ha spiegato-.1 non scompare o si scioglie, ma si trasforma in un soggetto diverso che consente alla nostra comunità, che è un valore per la democrazia e per la sinistra, di stare insieme".