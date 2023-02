Pd | Comitato Schlein | in netto vantaggio in Liguria

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "di Ellynella Federazione di Genova. Ad ora la percentuale raggiunta dalla candidata è del 56% con 236 voti a fronte del 37,6% di Bonaccini con 151 voti. Entro serata sono attesi altri due congressi di circolo per completare la giornata. I dati più importanti sono quello di Voltri, storico quartiere operaio dove laha ottenuto oltre il 90%". E' quanto si legge in una nota della candidata all segreteria del Pd Elly

Danilo Loria - - > Al ritrovo "RicrioAmmare" in Via Raineri a Messina si è svolta una conferenza stampa di presentazione delprovinciale di Messina per Elly, candidata alla segretaria del Partito Democratico . Presente all'incontro il parlamentare Dem, Giuseppe Provenzano: ' la candidatura di Elly...Anche per questo ildi Ellyin questi ultimi giorni ha convogliato le sue energie per convincere più gente possibile a iscriversi al partito senza aspettare la seconda fase, quella ...

Primarie Pd, il comitato Schlein denuncia: “Tesseramento gonfiato in Campania Il Fatto Quotidiano

Primarie PD: possibili brogli in Campania. Il comitato Schlein: “Tesseramento gonfiato” Notizie.it

Scendono in campo i signori delle tessere Pd LA NOTIZIA

Como, ecco il Comitato per Elly Schlein: "Con lei per ridare un ... ComoZero

Comitato per portare Elly Schlein al vertice del Pd LA NAZIONE

Nel Pd è boom di iscrizioni pro Bonaccini. E c’è chi chiede lo stop dei congressi locali. Il governatore emiliano favorito al primo turno.Al ritrovo “RicrioAmmare” in Via Raineri a Messina si è svolta una conferenza stampa di presentazione del comitato provinciale di Messina per Elly Schlein, candidata alla segretaria del Partito Democr ...