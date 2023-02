Pd | Bersani | ' chi ha meno compromessi con tradizione renziana avrà nostro sostegno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Sosteniamo il candidato che mostri di essere più estraneo alle esigenze del continuismo e minoricon la, così ci facciamo capire". Lo ha detto Pierluigiall'Assemblea di Articolo 1. "Il problema non si risolve scegliendo un segretario, ci vuole altro. Per noi un processo di apertura, un partito che si rivolga a tutto il Paese, per carità, ma partendo di un punto di vista di una sinistra moderna, non un partito di centro pigliatutto, che sradichi le scorie del renzismo con un progetto chiaro -ha spiegato-. Non si tratta solo della scelta di un segretario, noi non chiediamo miracoli al segretario, dobbiamo chiedere e pretendere sul serio che ci sia vera agibilità politica per queste posizioni".