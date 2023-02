Parma | Pecchia | «I ragazzi hanno voglia di rispondere sul campo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Genoa Fabio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia. PAROLE – «Idisullavorato con grandee intensità, c’èdi dare delle risposte sul, perché le prestazioni così altalenanti lasciano grande amarezze negli occhi e in tutti noi, poi di riflesso su tutto l’ambiente. Affronto delle sfide e credo che capiti per tutti. Uno deve prepararsi, entrare, rendersi conto del lavoro e tirare al massimo, al di là poi delle aspettative. Nel nostro mestiere devi sapere ...