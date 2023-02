Papa Francesco in Sud Sudan | il Paese più povero del mondo

(Di sabato 4 febbraio 2023) - E' da qui, dove persiste una gravissima crisi umanitaria, che il Pontefice rinnova l'appello alla pace, 'C'è bisogno dell'aiuto di tanti, di tutti'. Su 14 milioni di abitanti, oltre il 60% non ha ...

- E' da qui, dove persiste una gravissima crisi umanitaria, che il Pontefice rinnova l'appello alla pace, 'C'è bisogno dell'aiuto di tanti, di tutti'. Su 14 milioni di abitanti, oltre il 60% non ha ...Quel che accade in Ucraina, quel che accade nel resto del Mondo (169 conflitti di diversa intensità e stessa tragica logica, una terza guerra mondiale ormai non più a pezzi, avverte) ...

Il Papa: per costruire la pace le religioni devono dialogare tra loro Avvenire

Io sto (con una firma) con papa Francesco per la pace in Ucraina e sulla terra Avvenire

Papa Francesco sceglie Trevisi come nuovo vescovo di Trieste, Crepaldi farà da traghettatore Il Piccolo

Parla il vescovo di Rumbek, in Sud Sudan vittima di un attentato nel 2021: oggi posso dire che è stato un momento di grazia. Mi aspetto che la visita del Papa dia più coraggio nel cercare la pace ...il romanzo “Come pioggia sottile” dello scrittore e poeta di Rocca di Papa Roberto De Luca. Il pomeriggio culturale, che ha avuto il Patrocinio del Comune di Grottaferrata, si è aperto con la musica ...