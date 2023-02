Papa Francesco è arrivato in Sud Sudan | il più giovane malato africano

Leggi su formiche

(Di sabato 4 febbraio 2023) La secessione del Sudè stata favorita in tutti i modi dagli Stati Uniti per indebolire il regime islamista di Khartoum: e i metodi usati sono stati come sempre leciti e anche illeciti. Il regime del golpista Bashir appariva ingestibile, ospitava anche Osama bin Laden e il suo terrorismo, così il movimento armato secessionista di Paul Garang non aveva alternative. Lo sanno bene le popolazioni del disperato Darfour, dove le milizie islamiste janjawid hanno seminato morte e distruzione per anni. Le Chiese cristiane hanno creduto e sostenuto il progetto secessionista per proteggere le loro popolazioni e la minoranza animista. E undici anni fa, alla vigilia del pontificato di, il Sudha ottenuto la sua autonomia. Ma oggi il quadro geopolitico è cambiato. Khartoum non è più nelle mani del criminale Bashir e va tenuta, ...