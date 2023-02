Panettone d’oro 2023 al volontario Caritas di Solaro

(Di sabato 4 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Mario Mantegazza,delladi, ha ricevuto questa mattina il premio civicoa Milano. La cerimonia di premiazione si è svolta all’interno del Teatro Parenti di Milano. Il Premio alla Virtù Civica «» nacque a metà degli anni ’90 dello scorso secolo per iniziativa del Coordinamento Comitati Milanesi, come riconoscimento ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

... hanno fidelizzato una clientela affezionata addirittura nei decenni: come chi è tornato a festeggiare le nozzeproprio lì, dove tenne 50 anni prima il banchetto di matrimonio.e ...Il Premio alla Virtù Civica "" nacque a metà degli anni '90 dello scorso secolo per iniziativa del Coordinamento Comitati Milanesi, come riconoscimento alle persone che si erano distinte per le loro virtù civiche. ...

Il Premio alla virtù civica a don Virginio Colmegna e agli Amici della Nave Corriere della Sera

Impegno e qualità, da oltre 50 anni a Contigliano la ristorazione fa rima con “Le Vigne” ilmessaggero.it

Ha inventato a Cassina de' Pecchi un museo unico in Italia, premio al giornalista Salvatore Giannella Prima la Martesana

++ Il “Turista Spazzino” replica dopo la prima hit: in uscita “C'è solo ... Ticino Notizie