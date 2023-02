Palloni | satelliti e aziende | come funziona lo spionaggio cinese negli Usa

Leggi su it.insideover

(Di sabato 4 febbraio 2023) Nel nord degli Stati Uniti un misterioso pallone spiaha viaggiato per giorni nei depressi territori del Montana. Monitorato dal Pentagono, che ha scelto di non abbatterlo per evitare che i detriti dell’esplosione potessero recare danno ai civili, l’ospite inatteso ha messo in allerta la Casa Bianca. Gli altiri della Difesa hanno spiegato InsideOver.