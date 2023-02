Pallone spia sugli USA | cresce la tensione tra Washington e Pechino

La vicenda delcinese ha tenuto banco per tutta la giornata di venerdì, tra un rincorrersi di ipotesi e polemiche. Lo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, chiedeva al ...'Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altrocinese è in transito sui cieli dell'America Latina' Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, alla Cnn. Non è chiaro esattamente quale Paese latino - americano stia ...

Pechino: quello sui cieli statunitensi è solo un pallone aerostatico a uso civile per "ricerche meteorologiche e scientifiche", Washington non ci crede però non lo abbatte e Blinken non va da Wang Yi ...“Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altro pallone-spia cinese è in transito sui cieli dell’America Latina”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, alla Cnn. Non è chiaro esat ...