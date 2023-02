Pallone spia cinese nei cieli Usa | botta e risposta tra le due superpotenze | annullata visita a Pechino

(Di sabato 4 febbraio 2023) Roma, 4 feb – Sale la tensione fra Washington edopo che unaerostaticoè stato rilevato nello spazio aereo degli Stati Uniti d’America, il quale, secondo il general Pat Ryder, portavoce del Pentagono, avrebbe sorvolato idell’America Latina. Secondo i media americani, ilavrebbe sorvolato la base militare Malmstrom di Billings, Montana, che conterrebbe circa 150 missili balistici intercontinentali nucleari. Il Pentagono ha rassicurato i cittadini affermando come al momento “non c’è nessun pericolo militare né civile” per gli Stati Uniti. Sta continuando a volare sul Paese e vi resterà ancora “per qualche giorno”. Ilsarebbe “entrato involontariamente” neiUsa Non si è fatta attendere la ...

La vicenda delcinese ha tenuto banco per tutta la giornata di venerdì, tra un rincorrersi di ipotesi e polemiche. Lo speaker repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, chiedeva al ...'Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altrocinese è in transito sui cieli dell'America Latina' Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, alla Cnn. Non è chiaro esattamente quale Paese latino - americano stia ...

Pechino: quello sui cieli statunitensi è solo un pallone aerostatico a uso civile per "ricerche meteorologiche e scientifiche", Washington non ci crede però non lo abbatte e Blinken non va da Wang Yi ...“Abbiamo ricevuto segnalazioni che un altro pallone-spia cinese è in transito sui cieli dell’America Latina”. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, alla Cnn. Non è chiaro esat ...