Pallone - spia | chiusi 3 aeroporti in Nord e Sud Carolina

Lo riporta Abc ricordando che ilcinese sta sorvolando in queste ore il Nord Carolina. Gli Stati Uniti stanno valutando un piano per abbatterlo una volta che sarà sull'Atlatico per poi ...Lo riporta Abc ricordando che ilcinese sta sorvolando in queste ore il Nord Carolina. Gli Stati Uniti stanno valutando un piano per abbatterlo una volta che sarà sull'Atlatico per poi ...

Biden: pallone-spia Ce ne prenderemo cura Agenzia ANSA

Pallone spia cinese nei cieli Usa, Blinken annulla visita a Pechino Agenzia ANSA

Pallone spia, la Cina si scusa. Ma Washington pensa di abbatterlo la Repubblica

Cosa sono i palloni spia e perché Pechino ne ha usato uno sopra gli Usa Corriere della Sera

Usa, Pentagono: un secondo pallone spia cinese sorvola l'America del Sud | Washington valuta piano per abbattimento TGCOM

L'incidente diplomatico complica i tentativi di Pechino di riavvicinare l'America. Intanto la Difesa Usa aspetta che il mezzo arrivi ...Gli Stati Uniti sono pronti a porre fine alla vicenda del pallone spia cinese che sorvola l'America in modo traumatico, con le tensioni ...