(Di sabato 4 febbraio 2023) LaA1 di2022-vede disputarsi interamente oggi, sabato 4 febbraio, la dodicesima giornata, la terza di ritorno: la SISpassa facilmente in trasferta contro il Como, battuto per 5-22, ein testa asecondo a -3 il Plebiscito Padova, che passa in casaFlorentia per 2-17, conservando così 3 punti di margine sull’Ekipe Orizzonte, vittorioso nel derby siciliano sulla Brizz Nuoto per 22-3. Puntella il quarto posto il Rapallo, vittorioso per 16-12 sul Trieste, con le giuliane agganciate al quinto posto dal Bogliasco, che regola di misura il Bologna, battuto per 7-6.A1: il Brescia ...

Nel pomeriggio le rossazzurre hanno avuto la meglio sulle acesi per 22 - 3, nella dodicesima giornata di Serie A1 di. Per le catanesi match ipotecato sin dal primo tempo, vinto 6 ...... del circuito Tpra e comprensivo di sezione, in programma ivi in quuesto primo weekend di ... "Il calcio ligure è in salute" Articolo successivo- Altra megatrasferta per il Lerici ...

Pallanuoto femminile, Serie A1 2023: la SIS Roma resta a punteggio pieno, vincono le prime quattro della classifica OA Sport

Pallanuoto femminile, oggi alle 15 il match Ekipe Orizzonte-Brizz ... Catania News

Pallanuoto femminile, Bogliasco perde a Padova Radio Aldebaran Chiavari

Pallanuoto, A1 Femminile: Rapallo contro Trieste, Bogliasco con Bologna Liguria Notizie

Il Rapallo si impone sulla Pallanuoto Trieste 16-12 - TRIESTE.news Trieste News

L’Ekipe Orizzonte vince il derby etneo contro la Brizz Nuoto, mettendo in cassaforte altri tre punti tra le mura amiche della piscina di Nesima (CT). Nel pomeriggio le rossazzurre hanno avuto la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...