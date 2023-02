L'enciclopedia online partecipativa Wikipedia è statainper "contenuti blasfemi": lo ha annunciato l'Autorità per le telecomunicazioni del Paese a maggioranza musulmana. Wikipedia è statain tutto il Paese - ha detto ad Afp ...... anche l'enciclopedia online partecipativa Wikipedia è statainper "contenuti blasfemi": lo ha annunciato l'Autorità per le telecomunicazioni del Paese a maggioranza musulmana. ...

Pakistan: bloccata Wikipedia, 'contenuti blasfemi' Agenzia ANSA

L'enciclopedia online partecipativa Wikipedia è stata bloccata in Pakistan per "contenuti blasfemi": lo ha annunciato l'Autorità per le telecomunicazioni del Paese a maggioranza musulmana. (ANSA) ...L'enciclopedia partecipativa si sarebbe rifiutata di rimuovere totalmente un non meglio specificato «contenuto» che offendeva Maometto. Per molti è l'ennesimo tentativo di «controllare Internet» ...