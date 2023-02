Pagelle Roma-Empoli | Dybala ispira | Abraham segna Vicario spiderman

(Di sabato 4 febbraio 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. VOTI:(3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6,5, Ibanez 7; Zalewski 6, Cristante 6,5, Matic 6, El Shaarawy 6;7,5, Pellegrini 6,5;7. Allenatore: Mourinho 7.(4-3-1-2):6,5; Ebuehi 5, De Winter 5, Luperto 5,5, Parisi 5,5; Akpa Akpro 6, Marin 5,5, Bandinelli 6; Baldanzi 5,5; Satriano 5, Caputo 5,5. Allenatore: Zanetti 5,5. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nainggolan 7.5 : Impatto importantissimo quello dell'exsulla partita. Con gol e assist quasi rimette in piedi da solo una partita che sembrava già finita. La Mantia 5.5 : Entra a gara ...La reazione non arriva e la scelta di Meité in regia non ripaga come a. La retrocessione così sembra ad un passo.

Roma-Empoli 2-0 LE PAGELLE: Dybala, palla tonda e pedalare. Abraham Instinct ForzaRoma.info

A Roma pagelle amare per chi ha occupato: 5 o 6 in condotta e voti abbassati RomaToday

Serie A Femminile - Como-Roma 0-1 - Le pagelle del match Voce Giallo Rossa

Como-Roma Femminile 0-1: un gol di Andressa vale tre punti. Commento, cronaca e pagelle della partita RomaToday

Roma-Empoli 2-0 le pagelle e il tabellino della partita. Le due squadre si affrontano nella seconda gara in programma della 21a giornata di campionato.Rui Patricio 6: Legge in anticipo quando c’è da uscire dalla porta di casa per frenare la voglia di rimonta dell’Empoli. Una serata serena. Mancini 6,5: Mezz’ora di relativa serenità, poi salva la por ...