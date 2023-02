Padova | vince un milione di euro e torna in tabaccheria | “Ora che faccio?”

Leggi su tvzap

(Di sabato 4 febbraio 2023) Punta unalla lotteria eun: il baciato dalla fortuna è di Ponte San Nicolò, nelno. La sua vita ora non sarà più la stessa. Il fortunato scommettitore, come racconta “Il Corriere del Veneto”, dopo aver scelto i numeri 16, 25, 46, 47 e 51 e averli giocati al «Million Day», una delle lotterie di Lottomatica, è riuscito ad accaparrarsi la vincita milionaria. L’uomo appresa la notizia sarebbeto inesclamando: «E adesso cosa?». Eh già, eventi del genere destabilizzano. Non capitano tutti i giorni… Leggi anche l’articolo —> Il nuovo Gratta e Vinci che fare fino a 2 milioni di: come si gioca Difficilmente i titolari della«Rampin» di Ponte ...