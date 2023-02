Padova | abusi su bimbo autistico | maestra indagata per maltrattamenti

(Di sabato 4 febbraio 2023) Spintoni, dispetti e vessazioni, come l'essere lasciato solo per ore. È quello che avrebbe subito undi 9 anni affetto da autismo in una scuola elementare della bassana. Per questi fatti, come riportano i giornali locali, una insegnante di sostegno 40enne è accusata di. Il pm Giorgio Falcone ne ha chiesto il rinvio a giudizio.

