Oriana Marzoli | le urla dei fan la mettono in guardia da Nicole

Le due vippone si scatenano durante la festa di compleanno di Antonino Spinalbese Nella Casa del 'Grande Fratello Vip'e Giale De Donà si baciano in piscina. L'atmosfera è giocosa, i vipponi festeggiano il compleanno di Antonino Spinalbese , decidono di fare un tuffo tutti insieme e si scatenano. Le ...All'interno della casa del Grande Fratello Vip è andato in onda il ' Gf game night ' dove ha visto protagonistee Antonella Fiordelisi , una di fronte all'altra, e se ne sono dette di tutti i colori . Ormai Antonella vedecome sua nemica in Casa e per questo non sono passate per niente ...

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: dal gioco alla lite - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Gf Vip, Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli: le frasi infelici pronunciate durante il Gf game night leggo.it

Gf Vip, Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli: le frasi infelici durante il GF game night ilmessaggero.it

I rimproveri di Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Gf Vip, scatta il bacio lesbo tra Giaele e Oriana | IL VIDEO Today.it

Nella casa del Gf Vip è andato in scena il "GF game night" dove Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, una di fronte all'altra, se ne sono dette di tutti i colori. In particolare, non… Leggi ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Non Marco Bellavia e tantome ...