Omicidio Fabrizio Vallo | arrestato 54enne | aveva in auto pistole e bombe artigianali

(Di sabato 4 febbraio 2023) Potremmo essere arrivati vicini alla risoluzione del caso dell’di, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Ostia. E’ statoun uomo nato nel 1968, per detenzione di armi ed esplosivi. L’unico legame con la vittima, sarebbe una lite avvenuta tra i due soggetti. Svolta sull’diCome sappiamo,è stato freddato all’interno del proprio l’androne di casa, situata a Nuova Ostia. Probabilmente stava rientrando nel proprio appartamento di via del Sommergibile, quando diversi colpi di pistola lo hanno raggiunto al viso e all’addome. Dopo un blitz effettuato nel territorio di Fiumicino, i Carabinieri avrebbero fermato un uomo di 54 anni originario di Gela e residente da ...

