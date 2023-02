Omicidio a Ostia Blitz in via Bignami a Fiumicino | nell’auto sospetta trovate bombe e pistole

(Di sabato 4 febbraio 2023)artigianali e seidi cui almeno una con la matricola abrasa. Ecco cosa hanno trovato carabinieri e artificieri, una Nissan bianca, parcheggiata a via(leggi qui), nel cuore di, a pochi passi dalla scuola Porto Romano. I militari dell’Arma, che insieme agli agenti della Polizia locale aveva transennato l’area all’alba di ieri, hanno arrestato un uomo, classe 1968, originario di Gela e con precedenti. Su di lui pendono le accuse di detenzione illegale di armi e fabbricazione di esplosivi. Gli inquirenti non escludono che possa esserci un legame con l’Vallo di(leggi qui). Fabrizio Vallo, 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da cinque ...

Ci sono due ipotesi di indagine sull'di Fabrizio Vallo a. Il pregiudicato è stato ucciso nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 febbraio in via del Sommergibile . Ovvero nel regno del Clan Spada. Colpito da ben 13 colpi di ...D'altronde, a un soffio da lì, il clan diammazzò i rivali Giovanni Galleoni detto 'Baficchio' e Francesco Antonini detto 'Sorcanera' nel silenzio tombale del quadrante di litorale noto come ...

Omicidio Ostia: caccia al killer di Fabrizio Vallo, blitz dei carabinieri a Fiumicino RomaToday

Omicidio a Ostia: Fabrizio Vallo ucciso con cinque colpi di pistola RomaToday

Roma, omicidio di Fabrizio Vallo a Ostia: il sospettato e il mistero dell'auto piena di armi trovata a Fiumicino Open

Si torna a sparare a Ostia, pregiudicato ucciso sul portone di casa RaiNews

Omicidio a Ostia, 48enne con precedenti ucciso nell’androne del palazzo di casa: “Possibile… Il Fatto Quotidiano

A Ostia si torna a sparare. Un uomo di 48 anni è stato ucciso ieri sera in via del Sommergibile. La vittima, Fabrizio Vallo, è un pregiudicato ben noto alle forze dell’ordine del territorio. Il 48enne ...Fabrizio Vallo, il pregiudicato di 48 anni ucciso ieri a Ostia, stringeva in pugno una spranga quando è stato ucciso ...