Olly è in gara alla 73ma edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Polvere” | I dettagli

(Di sabato 4 febbraio 2023)è tra i Big indeldiconè tra i Big indeldi(7-11 febbraio 2023) con” (Aleph Records – Epic Records Italy/Sony Music). Con “” si conferma lo stile tutto personale del giovane artista, caratterizzato dal contrasto tra l’ uptempo in cassa dritta e il racconto cantautorale.racconta se stesso presentando tutte le sue sfaccettature, dpiù vivace e spontaneapiù ...

...Rosa Chemical - 19 baudi Tananai - 22 baudi Ultimo - 27 baudi gIANMARIA - 17 baudi Shari - 17 baudi Colla Zio - 16 baudi- 16 baudi Sethu - 16 baudi Will - 16 baudi FantaSanremo, la...... Atletico 31,e Benji e Ultimo ma non ultimo. Lo scorso anno il FantaSanremo venne vinto da Emma ( FOTO ) che riuscì a battere tutti gli altri artisti in, a chi andrà la vittoria di quest'...

Olly è in gara alla 73ma edizione del Festival di Sanremo con l ... 361 Magazine

Sanremo 2023: chi è Olly, il cantante di Polvere Vanity Fair Italia

Olly in gara a Sanremo 2023 con “Polvere” (Scheda) imusicfun.it

FantaSanremo 2023, i nomi più divertenti delle squadre Sky Tg24

Sanremo 2023, Olly: "Porto positività e nella Polvere della canzone c'è la mia storia" Sky Tg24

Come si chiamano davvero i BIG in Gara a Sanremo 2023 Sul palco con i loro nomi d'arte ma quali sono i nomi veriTra il debutto sul palco dell'Ariston di Mr. Rain e il ritorno del grande favorito Marco Mengoni, ecco cosa aspettarci dal Festival di Sanremo 2023 ...