OGGI È UN ALTRO GIORNO | SERENA BORTONE A SANREMO TRA GRANDI OSPITI ED ESCLUSIVE

(Di sabato 4 febbraio 2023) Anche quest’anno, da lunedì 6 febbraioè unconandrà in onda, come sempre alle 14.05 su Rai1, in diretta dal Teatro del Casinò diper raccontare la settimana del Festival 2023. Ogniil programma ospiterà i vari cantanti in gara e tanti altri artisti. Inoltre, in studio, duevoci della canzone: lunedì 6 e martedì 7 arriverà infatti Fausto Leali mentre mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 Iva Zanicchi. E poi ancora Guillermo Mariotto e Alessandro Egger, reduce dal grande successo di Ballando con le Stelle e Gianni Dall’Aglio, storico batterista di Lucio Battisti. Ed ancora, la “Cassazione del Festival” Marino Bartoletti, e l’ironia surreale della signora Emma Coriandoli, alias Maurizio Ferrini. Con ...

...phishing e. Quando i sistemi operativi attuali videro la luce, insieme a essi vennero creati software antivirus per identificare i virus informatici. Col tempo, entrambi si sono evoluti e,,...All'inizio distribuivano 2mila bottiglie nei bar della città,ne vendono 35mila al giorno in ...sforzi che ho fatto per creare Au Vodka sono legati anche alla voglia di farmi conoscere per; ...

Oggi è un altro giorno, gli ospiti di venerdì 3 febbraio Corriere dell'Umbria

Oggi è un altro giorno, gli ospiti di giovedì 2 febbraio Corriere dell'Umbria

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone: "Chiarisco sennò mi fucilano" Liberoquotidiano.it

Oggi è un altro giorno ospiti 11 gennaio anticipazioni Tag24

Costantino Vitagliano: chi è, età, carriera, Uomini e Donne, chi è la fidanzata, figlia, oggi, foto e Instagram Il Corriere della Città

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Costantino Vitagliano ospite di Oggi è un altro giorno si è rivolto alla conduttrice in un modo simpatico provocando la sua reazione e facendo divertire il pubblico in studio e quello a casa. Oggi è u ...