Octavia Spencer | Joseph Gordon-Levitt nel cast di “Nobody Nothing Nowhere”

(Di sabato 4 febbraio 2023) La vincitrice dell’Oscar(The Help), sarà una delle protagoniste della commedia di alto livello, scritto e diretto da Rachel Wolther ed Alex H. Fischer. Chi compone ildi “”? Neloltre allaci saranno:(Inception) e la candidata agli Emmy Lucy Liu (Shazam: Fury of the Gods). Il film Le riprese del progetto sono previste per l’estate 2023, che è “la storia di Ruth, una delle Non Persone, esseri dall’aspetto umano progettati e addestrati al solo scopo di riempire un mondo realistico per un ragazzo insipido di nome Dave, il l’unica persona ...

Lucy Liu ,e Joseph Gordon - Levitt saranno i protagonisti Nobody Nothing Nowhere , la nuova commedia attualmente che verrà presentata ai potenziali investitori e distributori al prossimo ...In queste ore, sono stati infatti annunciati i nomi dei primi tre membri del cast:, Lucy Liu e Joseph - Gordon Levitt . Nobody Nothing Nowhere - I primi dettagli della commedia sci -...

Octavia Spencer, Joseph Gordon-Levitt e Lucy Liu reciteranno in ... Ciak Magazine

Nobody Nothing Nowhere - Octavia Spencer, Lucy Liu e Joseph ... ComingSoon.it

Octavia Spencer e Joseph Gordon-Levitt reciteranno in Nobody Nothing Nowhere GamingPark

Truth Be Told, la terza stagione della serie con Octavia Spencer Ciak Magazine

Truth Be Told: Octavia Spencer e Gabrielle Union nel trailer della stagione 3 ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Octavia Spencer, Joseph Gordon-Levitt, and Lucy Liu have signed up to star in high-concept comedy Nobody Nothing Nowhere.According to a logline obtained by Deadline, Nobody Nothing Nowhere will ...Lucy Liu, Octavia Spencer e Joseph Gordon-Levitt sono ufficialmente entrati nel cast di Nobody Nothing Nowhere, la nuova commedia di Rachel Wolther.