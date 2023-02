Nuovo allarme | un secondo pallone spia cinese sorvola l’America Latina | Usa infuriati video

(Di sabato 4 febbraio 2023) Un, dopo quello di ieri avvistato nei cieli statunitensi, stando. Lo ha riferito il Pentagono ieri sera. “Stiamo ricevendo segnalazioni di unin transito in America. Ora valutiamo che si tratti di un altrodi sorveglianza”, ha affermato il generale Patrick Ryder in una dichiarazione alla Cnn. Non è chiaro esattamente dove si trovi ilsopra, ma un funzionario statunitense ha detto alla Galileus Web che al momento non sembra essere diretto negli Stati Uniti. Intanto ieri il segretario di stato americano, Antony Blinken, ha rinviato la sua visita ...

L'di Confartigianato L'economia italiana archivia il 2022 con una crescita del pil del 3,9 ... In quest'ottica la Cna ha interpretato come una positiva discontinuità le attenzioni del...Federalismi di parte/ I buchi neri di una riforma che l'Italia non merita Autonomia,di Confindustria Le paure degli industriali riguardano, di, il destino della politica energetica del ...

Campania - FederCepi lancia un nuovo allarme: il Bonus 110 ... Videonola

Nuovo allarme: un secondo pallone spia cinese sorvola l'America Latina, Usa infuriati Secolo d'Italia

Ex Ilva, nuovo allarme a Taranto. Per il nuovo anno si prevede un aumento della cassa integrazione quotidianodipuglia.it

L'Italia è destinata a sparire L'allarme del New York Times inItalia

Il nuovo allarme, fondi Pnrr nel mirino della malavita Primo Piano Molise

Carlo Bonomi non molla. Per la seconda volta in pochi giorni, il presidente di Confindustria si schiera apertamente contro il progetto di autonomia differenziata approvato dal consiglio dei ministri..Erano in tanti giovedì sera nella sala parrocchiale di Villa Musone di Loreto all’assemblea indetta per parlare dei problemi che attanagliano la frazione, in primis la questione sicurezza. Proprio mar ...