Nucleare | Mosca torna a minacciare l’Ucraina | «Pronti a usarlo se Kiev attacca le regioni russe»

Leggi su open.online

(Di sabato 4 febbraio 2023)di un attacco. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un’intervista ripresa dalla Tass dice che la risposta della Russia a un attacco alla Crimea o ad altresarà dura e convincente: «Secondo la nostra dottrina, la Russia può usare armi nucleari se armi nucleari o di altro tipo di distruzione di massa vengono usate contro la Russia o i suoi alleati, se riceve informazioni verificate sull’avvio di missili balistici perre la Russia o i suoi alleati, in caso di aggressione convenzionale se l’esistenza dello Stato è in pericolo». Medvedev ha anche detto che il popolo europeo sta pagando per le sanzioni imposte alla Russia. E che agli Usa ...