Niente Mbappé | niente Neymar | al Psg ' bastano' Hakimi e Messi

Neymar. Ci pensa Messi, con Hakimi. E il Psg rimane stabile in vetta, a +8 sul Marsiglia di Tudor che chiude domani il turno con il Nizza. Ma al di là del successo sul Tolosa, ...Sì, ho parlato della finale cone pure dei festeggiamenti, di come la gente in Argentina avesse vissuto il tronfo.più di questo. No, non è difficile parlare, da vincitore, con un tuo ...

“Orgogliosi di Mbappé”, la banlieue si riscatta la Repubblica