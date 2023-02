Niente cattedre e niente voti | tanto lavoro di gruppo | esperienze pratiche e uscite nel quartiere Studenti motivati e rilassati E i risultati Invalsi confermano il successo del metodo

Leggi su iodonna

(Di sabato 4 febbraio 2023) Nel corridoio della scuola media Montessori, i ragazzi lavorano tranquilli, in coppie o a piccoli gruppi, nei banchi disposti al centro dello spazio. Si controllano a vicenda, si aiutano, si supportano, sempre sotto gli occhi degli insegnanti. Ogniqualcuno si alza per prendere un libro negli scaffali lungo i muri, la scelta è ampia. Nelle aule, con le porte sempre aperte, non ci sonoma solo banchi sistemati a isole. Tutti collaborano, nessuno alza la voce. In una terza, dopo la lezione sulla Restaurazione e l’osservazione del PowerPoint preparato dall’insegnante, glistanno creando una mappa sull’argomento. Glidella secondaria di primo grado IC Riccardo Massa di Milano, capofila della sperimentazione Montessori, curano l’orto della scuola. Siamo alla secondaria di primo grado, l’ex ...