Ecco le parole di Manuel: "Quel colpo è stato duro per me. Mi è stato detto dai responsabili del club. È venuto fuori dal nulla. Anche per Toni. Non l'ho capito affatto e mi ha letteralmente ...Al decimo si concretizza il vantaggio con l'di Raum a sinistra e Gnabry che la gira di ... Un pasticcio Raum - Rudiger regala a Fuller una clamorosa palla gol, bravo èa neutralizzare il ...

Neuer, affondo pazzesco al Bayern: “La cosa più brutale vissuta in carriera” Corriere dello Sport

Il Cremlino smentisce la (presunta) proposta di pace Usa AGI - Agenzia Italia

Vertice Ue-Ucraina, Volodymyr Zelensky: accelerare la consegna di armi per fermare Mosca - Zelensky: significativo e fruttuoso il vertice Ue-Ucraina - Zelensky: significativo e fruttuoso il vertice Ue-Ucraina RaiNews

Bayern Monaco regina dei parametri zero: fatta per Blind e Sommer Ok Calciomercato

Bayern Monaco, ancora Neuer. Il portiere ha rinnovato fino al 2024 Calcio in Pillole

ROMA - Manuel Neuer dopo il grave infortunio alla gamba destra con la rottura di tibia e perone, ha rilasciato una controversa intervista in cui ha criticato aspramente la decisione del Bayern Monaco ...