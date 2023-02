Nerano | il racconto dei genitori del bambino ritrovato | «Abbiamo temuto che l’avessero portato via | come con Angela Celentano»

Leggi su open.online

(Di sabato 4 febbraio 2023) Gennaro Rotoli, 3 anni, era scomparso nella mattina di ieri, 3 febbraio, a, nel comune di Massa Lubrense in provincia di Napoli. Dopo ore di angoscia e affannose ricerche, che hanno mobilitato l’intera comunità, è statoin un sentiero non lontano dalla sua abitazione. Sua madre Giovanna Porzio, citata oggi dal Corriere del Mezzogiorno, ripercorre quanto successo: «Sei o sette minuti, tutto qui. Il tempo di preparare il latte per il piccolino di cinque mesi, poi sono tornata in camera da letto e nel lettone Gennaro non c’era più». Giovanna lavora in una parafarmacia della zona. Suo marito, Carmine Rotoli, è maestro d’ascia nel settore nautico. Oltre al piccolo Gennaro, la coppia ha un altro figlio: i quattro vivono in una villetta in collina, in aperta campagna, circondata da una fitta boscaglia. Ildella ...