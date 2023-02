Nel progetto ‘Pink Positive’ due podcast su nutrizione e musicoterapia

Leggi su italiasera

(Di sabato 4 febbraio 2023) (Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra il 4 febbraio, ildi Daiichi Sankyo Italia si arricchisce dicontributi multimediali e duededicati allae alla, grazie alla collaborazione di Smartfood – Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano e del Fondo Edo ed Elvo Tempia. Nato nel 2020 come eBook gratuito in costante aggiornamento e dedicato in particolare alle donne che si trovano ad affrontare una diagnosi di cancro – spiega l’azienda in una nota – il sito Pinkpositive.it raccoglie oggi 26 capitoli scritti dai maggiori esperti italiani che esaminano i temi della quotidianità dei pazienti oncologici, dall’alimentazione, alla femminilità fino alla gestione del dolore e dell’ansia, ...