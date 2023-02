Nel Paese del mascariamento degli indagati | la coppia Donzelli-Delmastro può farla franca

Leggi su linkiesta

(Di sabato 4 febbraio 2023) Alla fine toccò allapolitica di fattoDelle Vedove finire in prima pagina con lo scandalo della settimana, che per alcuni è quello che hanno denunciato, e per altri la macchinazione ordita per consegnarlo, in confezione regalo, alla – con rispetto parlando – informazione parlamentare. Secondo il ripetitivo copione della commedia politica all’italiana, quest’ennesimo episodio non potrà che finire, come gli altri, nell’eterno gioco delle partiinquisitori e inquisiti fungibili, essendo il dossieraggio democratico il vero bene comune e bipartisan di tutti gli appassionati cultori della moralizzazione civile. Tartufismo giuridico e teppismo mediatico rispetto all’uso pubblico dei materiali di indagine, d’altra parte, sono da decenni, a destra come a sinistra, le due facce della stessa ...