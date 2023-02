Nba 2022 2023 | ok Philadelphia | i Suns battono i Celtics

Leggi su sportface

(Di sabato 4 febbraio 2023) Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 febbraio si sono giocate 8 partite della regular season di Nba. I Phoenixvincono a sorpresa contro i Boston104-96. Brown e Tatum combinano 47 punti ma non basta per battere Paul e compagni.continua il suo ottimo periodo di forma e batte 137-125 i San Antonio Spurs grazie al solito Embiid, 33 punti 10 rimbalzi e 4 assist per il centro. Agli Spurs non bastano ai 26 di Branham. I Toronto Raptors vincono sul campo degli Houston Rockets 117-111 trascinati da VanVleet e Trent che mettono a segno 32 e 29 punti. Nonostante i 28 punti di Gordon i Rockets perdono ancora e restano in fondo alla classifica della Western Conference. Gli Atlanta Hawksgli Utah Jazz 115-108. Jazz, decisamente in calo dopo l’inizio di ...