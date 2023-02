Napoli | il killer della ' ndrangheta Sestito catturato dai carabinieri dopo l' evasione

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 4 febbraio 2023) È finita la sua fuga. Idi Milano, con il supporto dei colleghi di, hannoilMassimiliano, evaso dai domiciliari a Pero, nel Milanese, il 30 gennaio. Il fuggiasco, rintracciato edai militari alla Stazione Circumvesuviana di Sant'Anastasia in provincia dipocole 18, non era armato. Quando si è reso conto che ilo avevano individuato e braccato, ha cercato di scappare. Il 51enne è stato condannato a 30 anni per l'omicidio dell'appuntato Renato Lio nel 1991 in provincia di Catanzaro.