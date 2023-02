Napoli | i convocati di Spalletti | tutti arruolabili per lo Spezia

... ex calciatore professionista con le maglie di Verona, Treviso, Udinese, Liverpool,, Palermo,... IPortieri: Desplanches (2003); Marchegiani (1996). Difensori: Barison (1994); Fabbri (...... e di ritrovare la vittoria in campionato dopo la sconfitta per 2 - 1 contro ilnell'ultimo ... Tra irestano diffidati Cristante, Mancini e Smalling. L'Empoli è in striscia positiva: ...

UFFICIALE: la lista dei calciatori del Napoli convocati per la ... 100x100 Napoli

La lista ufficiale dei convocati del Napoli per la Champions League: novità e sorprese! napolipiu.com

UFFICIALE - Lista Champions SSC Napoli, Spalletti lascia fuori due ... CalcioNapoli24

Napoli U19, i convocati di Frustalupi per la trasferta contro l'Inter GonfiaLaRete

Primavera, il Napoli fa visita all'Inter alle 13: i convocati di Frustalupi Tutto Napoli

Seconda parte di stagione. Inizia domani mattina il girone di ritorno per il Napoli femminile, che affronterà il Trento a Cercola (ore 11). L’orario non è casuale, indicato ...Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di domani alle ore 12:30 contro lo Spezia di mister Gotti.