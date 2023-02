Nainggolan subito in gol | ma la sua Spal va ko a Bari | il racconto del match

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 febbraio 2023)in gol Radjaalla sua prima presenza con i biancoazzurri, che però vanno ko in casa contro ilC’èspazio per Radjacon la, con cui ha trovatola via del gol all’esordio ufficiale. Peccato, però, che la rete del belga non sia bastata alla squadra di De Rossi per evitare il ko interno con il, prevalso con il risultato finale di 4-3. Pugliesi che in 56 minuti portano la gara sui loro binari grazie ai gol di Folorunsho, Esposito e Cheddira, con Antenucci al 67? a firmare il 4-1 (nel mezzo la rete di Moncini). All’81’ l’ex Anversa e all’83’ Celia ridanno speranza, ma gli emiliani crollano al 17esimo posto in classifica al triplice fischio. L'articolo proviene da Calcio News 24.