(Di sabato 4 febbraio 2023) Leindebitate, in Italia, sono 6,8, pari a circa il 25% del totale: di queste, 3e mezzoun mutuo per l'acquisto di una. Sono i calcoli della, che dopo la ...

Sono i calcoli della, che dopo la riunione della Bce di giovedì 2 febbraio, che ha deliberato ... Per quanto riguarda i nuovi, le rate di quelli a tasso fisso sono destinate a raddoppiare, ...... che porterà quasi certamente a un nuovo aumento di mezzo punto base, alzando il tasso base dal 2,5 al 3% , laha elaborato diverse proiezioni su come cambieranno, ancora, le rate deie ...

Mutui: Fabi,3,5 milioni di famiglie ne hanno uno per la casa ... Agenzia ANSA

ANNALISA CAMPANA AL TG3 ORE 19: “COSÌ CAMBIANO I TASSI ... FABI

DALLA CASA ALL’AUTO, COME CAMBIANO LE RATE DI MUTUI E ... FABI

Allarme mutui e prestiti impazziti: le simulazioni su casa, auto e elettrodomestici QuiFinanza

XAUSA A GIORNALE RADIO SU AUMENTO DEI TASSI E ... FABI

Le famiglie indebitate, in Italia, sono 6,8 milioni, pari a circa il 25% del totale: di queste, 3 milioni e mezzo hanno un mutuo per l'acquisto di una casa. (ANSA) ...Cosa conviene fare oggi con l’inflazione alle porte. Ancora peggio per i mutui a tasso variabile accesi prima dei rialzi dei tassi di interesse, quindi precedenti al 2022 La Fabi ha rivelato così gli ...