(Di sabato 4 febbraio 2023)arbitraledelvalido per la 21ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 21ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Marcenaro.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/23:- Atalanta L'episodio chiave delladel match trae Atalanta, valido per la 21ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Marcenaro. L'EPISODIO CHIAVE ...Al Mapei Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Mapei Stadium, Atalanta esi affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A ...

Moviola Milan-Sassuolo: rete annullata a Rebic, quella di Obiang è ... Goal.com

Milan-Sassuolo,rivivi la MOVIOLA: gol annullato a Giroud, giusto il ... Calciomercato.com

Serie A – Milan-Sassuolo 2-5: gara difficile per Giua | PM NEWS Pianeta Milan

Moviola Sassuolo Atalanta: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Moviola Sassuolo-Lazio: Pairetto, rigore col Var e grazia Maxime Lopez Corriere dello Sport

"Sabato Sport" del 4 febbraio su Rai Radio1, condotto da Manuela Collazzo, avrà in apertura alle 14.00 il punto sul Sei Nazioni di Rugby insieme all’ex rugbista e c.t della nazionale Under20, Massimo ...Al Mapei Stadium, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sassuolo e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium, Atalanta e Sassuolo si affro ...