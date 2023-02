Moviola Cremonese-Lecce | l’episodio chiave del match

(Di sabato 4 febbraio 2023)arbitraledelvalido per la 21ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 21ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Orsato.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Allo Zini, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo Zini,e Lecce si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A ...... condotto da Massimiliano Graziani, avrà in scaletta una partita di Serie A (- Lecce) e 7 ... A seguire la consuetadi Filippo Grassia. L'ultimo match della giornata sarà Sassuolo - ...

Roma-Cremonese, la moviola: Fabbri gestisce. Fallo fuori area su Pellegrini Corriere dello Sport

Roma-Cremonese 1-2 - La moviola: manca un giallo a Pickel, ci sta il rigore per gli ospiti. Possibile... Voce Giallo Rossa

Roma-Cremonese, rivivi la MOVIOLA: giusto il rigore su Dessers, i giallorossi protestano nel finale dei due tempi Calciomercato.com

Roma-Cremonese, moviola CorSport: "Fabbri bene su Ferrari-Pellegrini, merito di Mazzoleni" TUTTO mercato WEB

Roma-Cremonese, la moviola dei quotidiani: Fabbri gestisce, fuori area il fallo su Pellegrini RomaNews

Allo Zini, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Zini, Cremonese e Lecce si affrontano nel match ...Roma-Cremonese, moviola CorSport: "Fabbri bene su Ferrari-Pellegrini, merito di Mazzoleni" Il primo tempo di Roma-Cremonese - evidenzia la moviola del Corriere dello Sport termina con le proteste dei ...