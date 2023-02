Monza | UFFICIALE | primo contratto da professionista per il figlio di un ex Inter

... 89' Askildsen Arbitro: Orsato; assistenti: Lo Cicero e Vivenzi; quarto: Santoro. Var: ... Spezia - Napoli; Torino - Udinese; Fiorentina - Bologna; Inter - Milan; lunedì: Verona - Lazio;...Commenta per primo Mattinata di lavoro per la Sampdoria , impegnata a Bogliasco nella preparazione alla trasferta di lunedì a. Dejan Stankovic e staff - si legge nel reportdel club - hanno puntato prevalentemente su esercitazioni tattiche, al termine delle quali i blucerchiati si sono sfidati in una serie di ...

UFFICIALE: Monza, primo contratto da professionista per l'attaccante Kevin Maussi Martins TUTTO mercato WEB

Monza, UFFICIALE: Scozzarella ha rescisso | Mercato Calciomercato.com

Calciomercato Monza, ufficiale: Franco Carboni è un nuovo biancorosso Calcio in Pillole

UFFICIALE Venezia, preso Carboni in prestito dal Monza Sportitalia

UFFICIALE Bari, preso Molina dal Monza: contratto depositato Sportitalia

Mattinata di lavoro per la Sampdoria, impegnata a Bogliasco nella preparazione alla trasferta di lunedì a Monza. Dejan Stankovic e staff - si legge nel report ufficiale del club - hanno puntato ...Sampdoria al lavoro in vista del Monza: Djuricic ha partecipato alle partitelle, out Sabiri Mattinata di lavoro per la Sampdoria, impegnata a Bogliasco nella preparazione alla trasferta di lunedì a Mo ...