Monza | Berlusconi | “Vogliamo vincere lo Scudetto” | VIDEO

A La Gazzetta dello Sport l'opinionista di Sky ha parlato dele della scelta di puntare su Raffaele Palladino. LA SCELTA DI...Sull'approdo in Serie A deldi Silvioe Adriano Galliani , l'ex Direttore Emilio Fede aveva riportato dietro le quinte del programma Punti di Vista lo scorso giugno: '...

Monza, Berlusconi porta tutti a cena: 'L'anno prossimo vogliamo vincere lo scudetto' FOTO | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Berlusconi: "Vogliamo vincere lo scudetto" La Gazzetta dello Sport

Monza, Berlusconi: "Abbiamo obiettivi importanti: vogliamo vincere lo scudetto" Tuttosport

Monza, Berlusconi senza limiti: "Vogliamo vincere lo scudetto" - Sportmediaset Sport Mediaset

Berlusconi senza limiti a cena con il Monza: 'L'anno prossimo vogliamo vincere lo scudetto' Repubblica TV

Il Cittadino ha chiesto all'intelligenza artificiale di parlare di Monza e di raccontarla, anche per immagini: ecco i risultati.Un Museo della Follia, "come quello che avevo realizzato per Salemi e poi è stato portato in giro in tutta Italia". Ma anche l’esposizione permanente di una grande collezione d’arte privata e "qui a M ...