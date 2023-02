Monica Bertini da urlo | décolleté scoperto | la FOTO scatena le fantasie

(Di sabato 4 febbraio 2023)ta su Instagram: la fantastica giornalista continua a postare scatti fenomenali in cui mette in mostra le sue curve.è al momento il volto di Mediaset: la giornalista guida con bravura e attenzione programmi importanti dell’azienda come ‘Pressing’ (approfondimento dopo le partite di campionato con numerosi ospiti in studio) e tutti Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...00 Quarti di Finale #1 INTER vs ATALANTA - Diretta Esclusiva Canale 5 - - - > Vincente Juventus/Lazio Telecronaca: Massimo Callegari - Commento: Roberto Cravero Studio condotto dae ...I post partita invece saranno tutti in studio, con la conduzione di quella che ormai possiamo definire la Regina di Coppe. Partiamo dalla serata di domani, in ogni caso, con Inter - ...

Buffon, Rosucci e Monica Bertini celebrano la diversità con i Calzini Spaiati - Sportmediaset Sport Mediaset

Monica Bertini su Instagram svela cosa fa per tenersi in forma FOTO Contra-Ataque

Monica Bertini prima della Coppa Italia lo scatto a letto in pigiama Contra-Ataque

Giorgia Rossi e Monica Bertini tra sorrisi e scollature: il 2023 inizia col botto Il Veggente

Domenica sera torna l'appuntamento con Pressing - Sportmediaset Sport Mediaset

Domenica 5 febbraio, su Italia 1, in seconda serata, nuovo appuntamento con “ Pressing ”. In conduzione dello storico appuntamento targato SportMediaset la coppia composta da Massimo Callegari e Monic ...I calciatori Gianluigi Buffon e Martina Rosucci, insieme alla giornalista sportiva Monica Bertini, supportano la causa della Onlus Insuperabili e partecipano in maniera diretta alla Giornata ...