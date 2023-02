Mondiali donne bob a 2 | doppietta tedesca a St Moritz | Italia chiude 15ª

(Di sabato 4 febbraio 2023)aidi bob a 2 femminili di St.. Il titolo va a Kalicki/Fiebig, con il tempo totale di 4’32?86, davanti a Buckwitz/Lipperheide, staccate di soli 5 centesimi. Terzo gradino del podio per l’equipaggio americano composto da Humphries/Love, a 51 centesimi dalla medaglia d’oro. L’unico equipaggiono, con Giada Andreutti alla guida e Tania Vicenzino alla spinta, ha chiuso al 15esimo posto finale con 6?04 di ritardo. SportFace.

Sfuma al fotofinish la prima medaglia per l'Italia del c.t. Pontoni aidi ciclocross a Hoogerheide in Olanda. Dopo 42' su un percorso molto impegnativo, la ... Poi alle 15 la garaélite ......e bambini in tutto il mondo". E' il saluto di mons. Yunan Tombe Trille Kuku Andali, vescovo ... Kuku Andali: "Ci uniamo al suo appello a tutti i leaderaffinché assistano le comunità ...

Ciclocross oggi, Mondiali 2023: orari sabato 4 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

MONDIALI CICLOCROSS: FRA LE DONNE È ATTESO IL DUELLO ... InBici

COME VEDERE IN DIRETTA I MONDIALI DI CICLOCROSS SU RAI ED EUROSPORT PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

Ciclocross, Mondiali 2023: doppietta canadese tra le donne Junior con Isabella ed Ava Holmgren, Venturelli quarta e beffata al fotofinish OA Sport

Ferrieri Caputi rappresenterà l'Italia arbitrale ai Mondiali donne Sky Sport

Riascolta Giornata mondiale contro il cancro; Il cuore delle donne di Obiettivo Salute Weekend . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Dopo una gara all’attacco l’azzurra viene beffata dalla francese Gery. Alle 13 la prova maschile under 23 con Toneatti ...