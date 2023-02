Mondiali di cross | Venturelli perde la medaglia al fotofinish

Sfuma al fotofinish la prima medaglia per l'Italia del c.t. Pontoni aidi ciclocross a Hoogerheide in Olanda. Dopo 42' su un percorso molto impegnativo, la valtellinese Federica Venturelli, 18 anni, cede nella volata per il terzo posto alla francese Celia Gery ...Si sono aperti con un quinto posto idiad Hoogerheide (Olanda) per l'Italia del c.t. Daniele Pontoni Filippo Fontana, Tommaso Cafueri, Silvia Persico, Asia Zontone, Federica Venturelli e Davide Toneatti hanno chiuso al ...

Nella città olandese di Hoogerheide è la famiglia Holmgren a farla da padrone. La vittoria nella gara juniores valida per i Mondiali è appannaggio di Isabella, con la gemella Ava che si prende la piaz ...MONDIALI - Dopo la team relay vinta dai Paesi Bassi sulla Gran Bretagna, si passa alle prove individuali. L'Italia schiera in totale 7 corridori: Corvi ...