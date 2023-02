Mondiali Courchevel Méribel 2023 | combinata femminile sci alpino | italiane in gara

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tutto pronto per la partenza deidi scidi, in programma dal 6 al 19 febbraio. La primadella rassegna iridata sarà lanella giornata di lunedì e lo staff tecnico italiano ha sciolto le riserve su quello che sarà il quartetto azzurro impegnato nelle prove di discesa e slalom. Toccherà a Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Sofia Goggia tentare di aprire nel migliore dei modi questo Mondiale. IL CALENDARIO DEIINMarta Bassino Federica Brignone Elena Curtoni Sofia Goggia SportFace.

Nessuna sorpresa nelle convocazioni dei 24 italiani che da lunedì 6 febbraio saranno impegnati nei Campionatidi sci alpino a Méribel e. In totale sono 11 donne e 13 uomini, anche se le speranze di medaglie sono più dalla parte delle quote rosa. La ventiseienne borgarina Marta Bassino, ...... dal 6 al 20 febbraio, alle 8:10, Deborah Compagnoni si collegherà in diretta in 'Non Stop News' su RTL 102.5 per fare il punto suidi sci alpino che si terranno a/Méribel, in ...

Courchevel Méribel 2023, la guida alle 13 gare mondiali con orari e copertura tv dal 6 al 19 febbraio NEVEITALIA.IT

Dalla Bassino a Vinatzer, ecco i convocati per i Mondiali La Gazzetta dello Sport

Ecco le convocazioni dell'Italia per i Mondiali di Courchevel-Méribel Davide Marta

Sci Alpino, anche Matteo Marsaglia ai Mondiali di Courchevel-Meribel RaiNews

Sci, sono 24 i convocati dell'Italia per i Mondiali di Courchevel/Meribel Sky Sport

Si avvicina il debutto mondiale, con la gara di lunedì che vedrà pure la bergamasca con Brignone, Bassino e Curtoni, in modo da testare la 'Roc de Fer'. Holdener ...Sono stati annunciati i 24 i convocati dell'Italia per i Mondiali di sci in programma sulle Alpi francesi a Courchevel/Meribel dal 6 al 19 ...