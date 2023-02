Mondiali ciclocross | percorso | programma | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di sabato 4 febbraio 2023) La stagione delarriva al suo clou. Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio in quel di Hoogerheide in Olanda si correranno i tanto attesi, non l’ultima prova della stagione ma sicuramente e ovviamente quella con più rilevanza. Dopo mesi di gare spumeggianti, spettacolari e corse tutte al L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: GP La Marseillaise:tv eWomen Cycling Pro Almeria:tv e

Medaglia di legno per l'Italia nella prova femminile deididi Hoogerheide. Silvia Persico non è infatti riuscita a bissare il terzo posto conquistato un anno fa a Fayetteville, dovendosi accontentare di un'amara quarta posizione nella ...Silvia Persico commenta così il suo quarto posto nel Mondiale didi Hoogerheide, in ...

Silvia Persico e il quarto posto: "Sono contenta, urlavano il mio nome" Gazzetta

Mondiali ciclocross, Silvia Persico sfiora il podio Virgilio Sport

Mondiali di ciclocross: cade Pieterse, oro a van Empel, niente podio per Persico (Video) Blasting News Italia

Mondiali di ciclocross, 4° posto per Silvia Persico nella prova individuale BergamoNews.it

THIBAU NYS CAMPIONE DEL MONDO DI CICLOCROSS UNDER 23. FIAMMATA DI TONEATTI PIANETAMOUNTAINBIKE.IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I FAVORITI PER LE GARE DEI MONDIALI 16.12 Per oggi è tutto. Grazie per aver seguito con noi la gara delle donne élite valida per i Mondiali di ciclocross 2023 ...