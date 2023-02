Mondiali ciclocross | percorso | programma | partecipanti | diretta tv e streaming

Leggi su blogciclismo

(Di sabato 4 febbraio 2023) La stagione delarriva al suo clou. Da venerdì 3 a domenica 5 febbraio in quel di Hoogerheide in Olanda si correranno i tanto attesi, non l’ultima prova della stagione ma sicuramente e ovviamente quella con più rilevanza. Dopo mesi di gare spumeggianti, spettacolari e corse tutte al L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Cadel Evans Great Ocean Race femminile:tv eVolta Valenciana:tv e