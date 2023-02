Moggi | la lunga lettera indirizzata a Gravina | che affondo a Chinè

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lucianosi sfoga con una lunghissima. L’ex dirigente della Juve ha deciso di interrompere il silenzio dopo il caos dello scorso 14 gennaio, quando fu a bordo campo per la sfida di Primavera tra Napoli e Juventus., a causa della radiazione dopo Calciopoli non può “permanere in qualsiasi rango o categoria della Figc“. Giuseppe, alla guida della Procura Federale, ha aperto un fascicolo per indagare sulla vicenda. Ed è anche a lui chesi rivolge nella sua, indirizata al Presidente della Figc. Ladi“Siccome conosco bene le regole che vietano alle persone radiate di stare ai bordi del campo in occasione di gare organizzate dalla Figc, mi sono guardato bene dall’infrangere dette ...