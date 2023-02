Moggi contro Chiné | «Trattandosi di una partita fuori casa | perché ha voluto sentire Pessotto?»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Luciano, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato in merito all’inchiesta avviata dalla Procura della FIGC su di lui Luciano, ex amministratore delegato della Juventus, ha parlato in merito all’inchiesta avviata dalla Procura della FIGC per la sua presenza a bordocampo in Napoli-Juve Primavera. LE PAROLE – «di unahaanziché domandate agli inservienti dell’impianto? Gli avrebbero spiegato che si tratta del percorso consigliato (da loro) per raggiungere la tribuna. E’ senza senso. Non era difficile». L'articolo proviene da Calcio News 24.