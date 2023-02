Miriam Leone nuota come una sirena | sei meravigliosa

(Di sabato 4 febbraio 2023) La sua bellezza è semplicemente travolgente; impossibile restare indifferenti di fronte ad una donna. Dal punto di vista sentimentale bisogna menzionare la bellissima storia d’amore con Paolo Carullo; i due, per festeggiare il matrimonio, decisero di andare nel meraviglioso paradiso delle Maldive sfruttando un momento dove entrambi erano liberi dai rispettivi impegni lavorativi., in occasione del loro primo anniversario, decise di pubblicare tramite il proprio canale Instagram una serie di foto inedite di quello che possiamo definire, senza troppi problemi,il giorno più bello della sua vita. InstagramPer quanto concerne l’aspetto lavorativo bisogna menzionare l’esordio cinematografico dicon il film ...

AGI -sarà 'Miss Fallacì. Paramount+ ha appena annunciato l'inizio delle riprese della nuova serie originale, otto episodi prodotti da Paramount e Minerva Pictures che andranno in onda in ...è Miss Fallaci in una nuova attesa serie tv. Sono già iniziate le riprese e in questi giorni L'articoloè Miss Fallaci: uscita e trama della serie tv in arrivo su Paramount ...

Miriam Leone sarà 'Miss Fallaci' AGI - Agenzia Italia

Miriam Leone interpreterà Oriana Fallaci in una nuova serie tv Cosmopolitan

Ciak 'Miss Fallaci', Miriam Leone è Oriana in serie Paramount Tiscali

Miriam Leone è Miss Fallaci, inizio riprese cinematografo.it