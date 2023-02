Minacce anarchiche | solidarietà bipartisan ad Appendino

(Di sabato 4 febbraio 2023) AGI -a Chiarasui siti anarchici. "Appendi" o "La scorta non ti basta", si legge nelle chat o sui siti di area. All'ex sindaca di Torino vengono contestate alcune dichiarazioni a lei attribuite nel corso di una trasmissione tv su "contatti fra anarchici e mafiosi".aveva già ricevutoall'epoca in cui era sindaca e per questo le era stata assegnata una scorta. Immediata la, trasversale, del mondo politico. Il primo a scendere in campo a sostegno diè Giuseppe Conte. "Se qualche vigliacco dalla tastiera infuocata pensa di poter impaurire Chiarae la comunità del Movimento 5 Stelle si sbaglia di grosso", scrive il leader M5s. "Nessun passo indietro di fronte a intimidazioni ...

Solidarietà poi dalla deputata di FdI Chiara Colosimo , anche lei minacciata nei giorni scorsi: 'Lea Chiara Appendino mostrano in maniera lampante che nel mirino dei terroristi anarchici non ...... al momento 150, hanno urlato contro i giornalisti lanciando anche: 'Sciacalli del c... poi ... ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala sulle manifestazionidi questi giorni a ...

Roma, 4 feb. (Adnkronos) - “Minacce via web alla deputata Chiara Appendino, a cui va tutta la mia solidarietà. Bottiglie e fumogeni contro le Forze dell’Ordine a Roma, gavettoni contro giornalisti dav ...Alta tensione a Roma per la manifestazione degli anarchici in sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41 bis che poco dopo le 16 si ...