(Di sabato 4 febbraio 2023) Undi 26è statoal, nel pomeriggio in, e le sue condizioni sono gravi. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Le indagini sul ...

Unè stato accoltellato al torace, nel pomeriggio in strada a, nel quartiere di San Siro, e le sue condizioni sono gravi. Poco dopo le 16 è stato è stato trasportato in codice rosso da ...Undi 26 anni è stato accoltellato al torace, nel pomeriggio in strada a, e le sue condizioni sono gravi. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Le indagini sul fatto ...

Milano, 26enne accoltellato per strada: è grave TGCOM

Milano, uomo di 26 anni accoltellato al torace in strada: è grave leggo.it

Milano, uomo accoltellato al torace mentre era in strada: è grave Sky Tg24

+Padre padrone violento: Milano, uomo condannato a 20 anni di ... Ticino Notizie

Maltrattamenti e violenza sessuale in famiglia: "padre padrone" condannato a 20 anni IL GIORNO

Le proposte della Comunità per una città amica di chi non ha dimora. Domenica 5 febbraio, alle 11, nella chiesa di San Bernardino una liturgia che unisce chi aiuta e chi è aiutato ...Un uomo di 26 anni è stato accoltellato al torace, nel pomeriggio in strada a Milano, e le sue condizioni sono gravi. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di ...